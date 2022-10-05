高美溼地木棧道將進行維護工程。（台中市府提供）

台中市高美溼地每年遊客如織，為維護民眾通行安全，17日起至10月28日止將辦理木棧道維護工程。農業局指出，施工期間木棧道全線封閉，禁止進入，請民眾體諒及配合，切勿擅自闖入，維護自身安全。

農業局表示，由於木棧道常年浸泡於海水，每年例行性進行封閉檢修，是維護安全的必要工作。

農業局提醒，造訪高美溼地時，務必遵守相關管制事項，切勿擅闖施工管制區域，若違反管制規定，將依野生動物保育法相關規定處5萬元以上25萬元以下罰鍰。