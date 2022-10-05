年底九合一選舉在即，基隆市長林右昌5日上午接受專訪，談到基隆市長選情時他說，目前泛藍、泛綠支持者相近，選民仍在觀察，基本上最後1個月才會決定怎麼投，相信大家會回過頭看理性的建設政見。

林右昌表示，2014年當選市長前，基隆藍綠板塊，是藍七、綠三，或藍65％、綠35％，但他執政8年後，已改變很多中間選民，以及藍營傳統支持者對綠營的刻板印象，大家認知到林右昌是能做事、拿的出政績、值得信任的人。

他指出，過去總統選舉中，基隆從沒有拿到票數過半，但蔡英文總統爭取連任時拿到53％選票，此外，民進黨基隆市長參選人蔡適應也連任2屆立委，這些以往都沒發生過，但不能將此現象稱為翻轉，不如說是民眾「肯定我們在基隆的付出」。

林右昌認為，目前單一政黨在基隆的支持度，應該是民進黨最高，第二國民黨、第三民眾黨，且藍白差距並不大，而泛藍與泛綠相當接近。

至於林右昌高達8成施政滿意度，是否能轉嫁給蔡適應？林右昌回應，11月26日投票，相信選民都還在觀察，基本上會在最後一個月或前幾個禮拜才決定怎麼投，所以他不會擔心，並強調自己有高支持度，是因為拿的出成績，未來也要讓蔡適應與市民進行更多接觸，了解基隆哪裡還需要發展等，相信最後大家會回過頭來，看理性的政見與和策略主張。