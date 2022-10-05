竹北市鳳岡國中中央廚房擴建完成啟用，配置1名專業營養師規畫菜單，3名廚工以嚴選的新鮮在地食材做營養午餐後，統一配送餐食。（羅浚濱攝）

竹北市鳳岡國中1995年蓋的廚房設施老舊，縣府爭取國教署中央廚房計畫1500萬元，擴建完成的中央廚房，5日由副縣長陳見賢、立委林為洲及副議長王炳漢等地方人士熱鬧啟用，製作的免費營養午餐將供給鳳岡、芎林及精華3所國中600名師生，享有相同品質的飲食健康照顧。

副縣長陳見賢指出，鳳岡國中屬於偏遠學校，每位學生午餐費每日是62元，市區學校則為54元，有2部配送車將午餐送到新豐鄉精華國中和芎林鄉芎林國中，午餐費用完全不打折，讓學生吃的飽吃的健康。

陳見賢並指楊文科縣長重文教，明年的教育預算166億，人事費只佔51％，4成9都在做建設，陸續改善校舍和新建學校，對偏鄉學校也持續投入資源，縮短城鄉差距。

參選竹北市長的林為洲表示，中央廚房製作午餐，節省成本，衛生安全能管控，讓學生吃的更健康，國教是屬於縣府的權責，竹北市公所不能補助國中小，因公所沒有負債，他若當選市長會想辦法突破。

校長徐永明表示，擴建廚房為雙斜屋頂，屋面鋪設文化瓦，以建築物前後退縮及屋頂高地差創造律動感，外牆搭配淡粉紅色的色調產生空間趣味性，融入校園既有建築物景觀。

徐永明表示，以142工作天完成的中央廚房，廚具設備擺脫以往廚房給人潮溼黏膩的印象，配置1名專業營養師規畫菜單，嚴選採購最新鮮在地食材，聘3名廚工做營養午餐後，統一配送餐食，讓3所學校的偏鄉學生也能擁有同樣的健康照顧。

到場參加啟用典禮的有副議長王炳漢等爭取連任的縣議員，徐永明感謝過去民代支持學生學習非洲鼓和薩斯風，9月初聘請薩克斯風教師的費用已經用完，希望善心人士能夠贊助！