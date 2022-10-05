民眾黨新竹市長參選人高虹安日前遭民進黨傾全黨之力攻擊，引發外界討論。有許多新竹市民則表示，「我是東區的，覺得民進黨是真的無恥，我旁邊的朋友也是這麽想」、「當民進黨用抹黑文宣的那一刻，我就無法接受了」。

高虹安1日在網路節目《董事長開講》表示，民進黨傾全黨之力追殺她，在四天之內，超過五十萬筆鋪天蓋地的攻擊，而這些攻擊主力來自深綠社團，攻擊包括抹黑、抹紅、做圖醜化等，甚至是把一些她沒有講過的話，放在她身上，然後說她是一個說謊的人格。高虹安感嘆表示「我覺得這樣的情況說真的，鋪天蓋地的攻擊，為的是他們的選舉，但是我們的人格被抹滅，這是一件不允許的事情」。

有網友4日在DCARD上問及，整個執政黨加側翼狂打高虹安，有正港的新竹市選民可以說說真實的狀況嗎？該文釣出許多新竹人回應，紛紛回應表示「我是東區的，覺得民進黨是真的無恥，我旁邊的朋友也是這麽想」、「當民進黨用抹黑文宣的那一刻，我就無法接受了」、「新竹市民年輕一輩，然後學歷比較好的應該是都會投高虹安，但是其他年齡層就是高虹安的弱點」、「在新竹市一直到處發高虹安博士學位疑涉抄襲的傳單，民進黨真的是夠了」。

此外，有名自稱是土生土長新竹人的網友表示，她身邊年輕人感覺會投高虹安居多，但也不會想去參加造勢活動，可能選舉當天去投票。