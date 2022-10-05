美股大補血，台股連彈兩天，台股周三跳空開高，台積電領軍由半導體掌舵，盤中一度收復13900關卡，攻抵13902.02點、大漲325.5點，尾盤當沖賣壓，午後漲幅收斂，仍守住13800大關，指數留上影線大漲200餘點。周三終場，加權指數上漲224.91點或1.66%，報13801.43點，成交量升至2325億元；櫃檯指數上漲0.58點或0.33%，報177.48點，成交量約668億元。

上市半導體類股指數周三大漲3.27%，盤中一度創下今年9月來單日最大漲幅，權值王台積電(2330)盤中一度大漲半根漲停至451元，收漲3.73%或16元，報445元；聯電(2303)、日月光投控(3711)分漲1.59%、2.63%，營收衝高的鴻海(2317)更強漲逾4%，第三季營收可望創新高的光罩(2338)也高鎖60.2元漲停價作收。

高價股方面，高價IC設計股點火，譜瑞-KY(4966)攻上漲停鎖住735元，股王信驊(5274)一度高漲9.36%，股價最高達1985元，收漲6.34%或115元，報1930元，重登1900元、劍指2000大關；指標股聯發科(2454)亦一口氣站回月線，一度重回600元大關，盤中大漲6.1%、最高達608元，終場收漲4.54%或26元，報599元；祥碩(5269)、力旺(3529)也分別收漲4.55%、1.64%。股后大立光(3008)也收漲逾2%，旭隼(6409)、緯穎(6669)同樣收紅，然嘉澤(3533)、亞德客-KY(1590)收跌，世芯-KY(3661)更大跌近7%。

除了半導體收漲逾3%以外，其他電子類股也收漲逾3%，電子漲2.5%，兩族群居漲幅亞季軍，上述與電子零件的表現都優於大盤。航運、鋼鐵、光電皆收漲1%以上，金融類亦收漲0.91%，收墨類股方面，電機跌1.04%最劇，生醫、百貨、化工、觀光、汽車等亦跌超過0.5%。網通族群中，仲琦(2419)攻上漲停板，華冠(8101)、美律(2439)也分別收漲5.67%和4.5%。電子成交比重大增7.14個百分點至62.98%，半導體占比略增、航運股略降。

貨櫃三雄長榮(2603)收漲3.32%最強，萬海(2615)、陽明(2609)亦漲逾1%。電機族群臉綠，但獲買進評等的高力(8996)股價127.5元漲停創高，本業看好到明年的奇偶(3356)同樣漲停且完成填息。而君帆(4584)以每股40.57元掛牌上櫃首秀，盤中最高來到55.2元，漲幅36%，收漲24.78%報50.6元。然京城銀(2809)受資本市場波動加劇衝擊，金融資產評價下滑拖累2022年9月轉虧、每股虧損0.88元，股價開低挫跌2.69％、創逾2月低點，收跌1.49%報33元。

統一投顧董座黎方國認為，短線跌深反彈，但月線仍下彎，每天以40~50點下彎，預期約3~4天會到萬四，目前萬四整數將是短線挑戰突破的關卡，由於政策祭出限空令，加上國安基金將開會，市場期待政策利多的情況下，台股有機會挑戰整數大關。國泰證期顧問處協理簡伯儀也表示，台股跌深反彈，隨著國際股市上漲而出現反彈，不過，以周三集中市場漲勢較櫃買市場強的情況來看，中小型股尚未表現，加上量能未明顯，市場上仍有觀望。若台股呈現量縮價漲的弱勢反彈，短線上先「停、看、聽」，逢反彈可適時減碼。

台新投顧副總經理黃文清同樣認為，台股延續動能，大盤走反彈向上趨勢，盤中漲多出現獲利了結賣壓，不過，預期未來兩天仍有機會繼續維持高檔震盪盤堅，建議投資人，可伺機布局科技電子族群，傳產族群也有望輪動表現。