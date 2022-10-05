櫃買中心5日表示，將於10月12日至14日與國泰證券合作舉辦「台股趨勢展望線上論壇」海外法人說明會，共邀集資本市場中7家優質公司參與，包括譜瑞-KY（4966）、寶雅（5904）、大樹（6469）、環球晶（6488）及群聯（8299）等5家上櫃公司，及研華（2395）、智易（3596）等2家上市公司。

櫃買中心表示，今年受到全球通膨、地緣政治風險等諸多不利因素影響，全球企業經營均面臨挑戰，111年截至8月底全體上櫃公司營收總計1兆8,192億元，較去年同期成長7％，顯示上櫃公司基本面仍穩健成長，希望透過本次活動，讓國際投資人瞭解我國優質上櫃企業的經營績效。

櫃買中心長期以來推動國際投資人認識我國資本市場不遺餘力，外資買賣櫃買市場的交易比重從100年的6％來到111年（截至9月底）的20％，整體外資成交比重大幅成長，可以看出外資相當認同櫃買市場及上櫃公司發展。櫃買中心表示，將持續積極辦理引資活動，以期提升國際投資人對優質上櫃公司及櫃買市場新制度的認識。