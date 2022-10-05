台大新任校長即將在本周末出爐，擔任校長遴選委員會的台大研究生協會會長許冠澤今(5)日在個人臉書發文，內文提到身為本屆校長候選人的台大前代理校長郭大維具有鴻海集團獨董等身分，呼籲其辭職，以避免將來擔任校長與企業職務間，出現衝突與緊張關係。

許冠澤表示，郭大維在2019年1月卸任台大代理校長，同年7月便開始擔任鴻海獨立董事等職位至今。2020年5月至今年4月，郭大維亦曾任「鴻海研究院」諮詢委員，擔當鴻海技術發展的重要智庫。

許冠澤提到，郭大維無論擔任台大校長或擔任上市公司獨董，均屬社會上備受敬重的職位。「然而，在鴻海與台大利益往來與合作背景下，鴻海獨董與台大校長是兩個衝突的角色，請問在合作案中，郭大維教授應優先維護鴻海公司利益而怠忽台大校長職責，亦或應優先維護台大利益而違背鴻海公司獨董之忠實義務？」

許冠澤指出，台大校長遴選程序已進入尾聲，本周將進行投票，相信郭大維對相關問題亦當有所思考。

許冠澤認為，郭大維既然選擇參與台大校長遴選，自當以台大校務發展為首要考量，以貫徹本校追求真理、研究學術、培育人才、提昇文化、服務人群之宗旨，摒棄一切可能與此尊崇職位相衝突之角色，以免徒留「台大校長為財團服務」之話柄。

為避免將來台大校長職務與鴻海公司職務間之衝突與緊張關係，許冠澤呼籲，郭大維候選人，應於遴選投票前辭去「鴻海精密工業」獨立董事、薪酬委員會、審計委員會等職位。