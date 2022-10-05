一個溫暖的舉動不僅能夠幫助別人，還能讓人感到幸福。《搜狐網》運勢專欄指出，水瓶座、天蠍座、雙魚座、巨蟹座友善又熱情，且願意真心待人、無私奉獻，還不求任何回報，因此和他們相處總能感受到前所未有的安全感與幸福感。

第四名、水瓶座

水瓶冰冷的外表下其實藏著一顆友善的心，當身邊的親朋好友遇到困難時，他們雖然不會直接開口說要幫忙，卻會私底下偷偷給予對方協助，或許一開始身邊的人很難發現他們的好，但時間久了大家就能感受到他們帶來的溫暖。

第三名、天蠍座

天蠍其實很容易對身邊的人好，而且他們的好很熱情奔放，不帶一點虛假，若有天你遇到一個對你很好的天蠍，千萬不要懷疑，他們是真心對你好。在對別人好的同時，天蠍也能讓對方感覺到前所未有的安全感，因此哪怕只是和他們相處幾分鐘，也會感到很開心。

第二名、雙魚座

雙魚雖然有些多愁善感，但他們的內心是很溫柔的，在親朋好友身邊時，他們會想方設法的為對方好，而且是完全沒有企圖的付出，被這樣全心全意的對待，總能讓人感到無比開心，甚至因此變得更加有自信。

第一名：巨蟹座

不管對方需不需要，巨蟹都會用自己的方式默默關心身邊的人，且不求任何回報，或許這樣的他們看起來有點傻，可他們很清楚自己在做什麼，也知道自己這麼做的用意為何。當巨蟹看到身邊的人因為自己而露出笑容，他們內心也會感到滿足。