2022年「國慶」系列活動將於本周國慶連假登場，其中「晚會活動」10月9日於桃園市陽光劇場舉行，桃園市政府警察局為確保交通順利通行，晚會當日8時至21時30分，將針對晚會現場周邊道路實施交通管制，除禁止車輛通行外，也會實施會場周邊車格淨空。

今年國慶晚會活動由桃園市政府籌辦，以「守土衛國、你我同行」為主軸，展開一連串表演活動。由於本次活動鄰近高鐵、機捷、大竹交流道等重要疏運地點，又有華泰名品城、宜家家居等大型購物中心，活動當日青埔棒球場也有賽事舉行，桃園市政府警察局為維護晚會安全及周邊交通秩序，並配合國慶晚會進出場，9日上午8時至21時30分止將實施交通管制。

警方指出，交通管制路段禁止一般車輛進入及停車，包括領航北路四段快慢車道雙向、大成路二段(大豐四街至高鐵北路二段)雙向、大豐四街(大成路一段至領航北路四段)，屆時民眾未將車輛駛離，將移置至高鐵站前廣場停車場暫放，請民眾多加留意。

而為減緩現場車流，桃園市政府也規畫商借周邊停車場供民眾臨停，包括高鐵站前停車場及民營停車場，而後搭乘往返青埔公七公園及高鐵站前廣場的免費接駁車前往主會場，除可避免道路壅塞外，也可節省徒步所需時間。

另外，為紓解國慶晚會退場人潮及車流，也規畫離場替代道路，除可由青昇路往桃園市區外，也可由領航南路轉往中壢、新屋等方向，而適逢國慶連假返鄉人潮，建議民眾多加利用接駁車及大眾運輸工具，以避免塞車困擾。