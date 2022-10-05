高雄蔡姓男子2021年5月22日要去巷口查看油漆情況，未戴口罩就出門，不料卻遭稽查人員發現蔡男未戴口罩，當場舉發。蔡男不服遭罰3000元，因此提起行政訴訟，高雄地方法院審理時認為，高雄市長陳其邁雖曾宣布加強取締未戴口罩者，但中央政策卻是5月28日才上路，認為高雄市欠缺事務管轄權，因此判原處分撤銷，蔡男免罰。

2021年5月台灣新冠肺炎疫情升溫，全台戒備，高雄市超前部屬，趕在中央前，於5月19日下午在記者會上宣布「外出或於公共場域、室内空間未戴口罩者將立即開罰」的防疫措施，而中央在5月28日才宣布此項防疫規定。從19日至28日，高市開出將近4000張罰單，許多市民遭罰。

蔡男22日下午前往住家巷口查看油漆情況，因離住家僅5公尺遠，便未戴口罩就前往，遭到稽查人員撞見並開罰，蔡男不服，因此提起行政訴訟。高雄地院審理時，蔡男主張衛福部21日宣布「若有違反外出時全程佩戴口罩之防疫措施，仍應勸導，勸導不聽者再予以開罰」的防疫規定，蔡男認為應該先勸導，勸導不聽者再予開罰，但衛生局竟未經勸導直接開罰，難認有理。

高雄市衛生局辯稱，高雄市政府於2021年5月19日發布的新聞稿宣布「外出或於公共場域、室内空間未戴口罩者將立即開罰」等語，並藉由媒體與網站公布，市民應注意此項規定，並表示陳時中曾於記者會上說明「尊重地方政府自主防疫」，堅持開罰無誤。

法官認為，若中央要尊重地方自主防疫，應以明確、具體將此事項依地方制度法規定列為委辦事項，而非在記者會上以籠統、不明確之口諭方式表示尊重地方政府，認為高雄市政府超前部屬的防疫規定欠缺事務管轄權，因此撤銷蔡男的罰單，裁罰無效。