新北市三重日前發生警方將路過民眾誤認為通緝犯，將對方痛打一頓，受害者黃姓男子今與民代開記者會控訴新北市長侯友宜對此不聞不問，表示已不敢再住新北，民進黨新北市長參選人林佳龍受訪批，這是繼恩恩爸後第二個不敢住新北的市民，讓侯市長一再口口聲聲所說安居樂業破功，新北市的治安評比已掉到全國第17名、六都吊車尾，市民連基本的生命的安全都受到威脅。

林佳龍說，這件事情令人很心痛也很痛心，因為黃先生無辜這樣子被身心受創，已16天了，一直到他出來開記者會，市長才講點話，每個市民都是我們的心頭肉一樣，怎麼樣苦民所苦，警察真的很辛苦，我們要做他的後盾，可是如果有類似不當執法，也應該要讓市民安心。

林佳龍指出，新北市在這3年多來人口減少3萬多人，各項評比不斷退步，希望侯市長靜下心來體會一下400萬市民的心聲，侯友宜雖自詡為警察市長，但警民比卻是六都最低，具體行動應要做警察後盾，不要讓警察勞務過重、過勞，否則難免就會發生這種令人心痛的事情，希望市長做警察後盾、警察做人民後盾，這件事應徹底檢討改進，希望市長以後在第一時間就能反應，不要等16天，讓受害人出來開記者會，真的是無語問蒼天，這對「警察市長」侯友宜來說是很大的諷刺。