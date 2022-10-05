縣長徐耀昌帶領來賓行銷苗栗優質大閘蟹。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府及養殖業者5日舉行優質大閘蟹上市發表會，宣告鮮甜彈牙的大閘蟹開放訂購品嘗，滿足老饕的味蕾。縣長徐耀昌表示，農業單位用心輔導業者採「綠色生態」及「疏養」自然養殖技術，並以益生菌改善水質，上市的大閘蟹都有防偽蟹環由官方掛保證，並通過64項藥物殘留及重金屬含量的嚴格檢測，歡迎大家來苗栗品蟹。

今天上市發表會，除活力十足的生鮮大閘蟹之外，還端上麻油春蟹、滬江醉蟹、滑蛋春蟹、黃金蟹粥及清蒸大閘蟹等多道料理，會場香氣四溢令人食指大動，也吸引來賓參觀及拍攝美食照片。

縣府農業處長陳樹義表示，今年大閘蟹因優良的養殖方式，加上豐沛水源和穩定氣候，存活收成率超過3成；縣府除用心輔導蟹農精進養殖技術，也堅持對食安嚴格把關，必須通過安全檢測才發給蟹環蟹扣，5兩以上為金色、5兩以下則為銀色，這是防偽標章且一經破壞即無法復原，掃描QR碼就可以清楚知道檢驗報告和生產履歷，這是唯一官方保證的優質大閘蟹。

縣長徐耀昌指出，苗栗縣優質大閘蟹養殖戶目前有31戶，養殖面積約18公頃、放養量約30萬隻，縣府在養殖及行銷過程每個環節都有專人嚴格把關，多年來已建立品牌與口碑，今年特別運用益生菌改良水質，大閘蟹隻隻健康、活躍、壯碩，都具有青背、白肚、金爪的特徵，更重要的是，賣給消費者的大閘蟹，都由縣府負責任且嚴格把關，要讓消費者買得安心、吃得安心。

縣長徐耀昌率同農業處長陳樹義及科長林俊吉出席發表會，苗栗縣優質大閘蟹產銷協會總幹事陳雲湧、一級棒大閘蟹推展協會總幹事徐金堆及多位蟹農，以及縣議員鄭聚然、孫素娥及余文忠秘書多人，也到場力挺這項高經濟產業。訂購及品蟹專線：優質大閘蟹產銷協會總幹事陳雲湧0920-091695、一級棒大閘蟹推展協會總幹事徐金堆0919-845353。