年底桃園市長選戰備受關注，在繼八德國民運動中心因強震而天花板崩落後，近期國民黨桃園市議員詹江村也踢爆蘆竹國民運動中心同樣存在大量疏失，再加上近期遭檢舉論文抄襲，讓無黨籍桃園市長候選人鄭寶清狠酸市長鄭文燦，應證了「夜路走多了，總會遇到鬼」這句話，更批鄭文燦暗黑帝國成形。

鄭寶清今（5）日在臉書痛批，上述事件都是工程設計、營造、管理、監造或驗收等部分環節出了大紕漏，也嚴重影響了桃園市民的生命安全及納稅權益。他質疑，這些公共工程弊端「難道沒有官商勾結的貪瀆問題？到底誰該負起責任？」同時也點名市府主管局處、區公所、工務局，以及政風單位，難道都不用負責嗎？

鄭寶清直言，桃園八德羽球場天花板的崩塌事故既是「天意」，也是鄭文燦的執政破口，「難怪就連其台大國發所的碩士論文涉嫌造假、抄襲及槍手代寫的陳年舊帳也會被暴露出來」，再加上許多公共工程疏失的逐漸浮現，讓鄭寶清直呼，真的是印證了「夜路走多了，總會遇到鬼」這句話。