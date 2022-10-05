日本10月11日將開放旅客自由行，只要打滿3劑日本政府認證的疫苗，即可免PCR、免隔離，日本旅遊達人、前台大感染科醫師林氏璧分享，日本今宣布增列5款疫苗到認證的疫苗清單，其中陸製的3款疫苗都入列，但台灣的高端卻仍落榜。引起網友熱議，甚至有打高端的民眾直呼，已經放棄，直接去預約自費PCR採檢，盼能趕緊到日本玩。

林氏璧今在臉書上分享，日本公布新版認證的疫苗名單，除了已通過認證的BNT、AZ、莫德納、嬌生（1劑視為2劑），Novavax與Covaxin（印度滅活疫苗）外，還新加入了5種疫苗，包括國藥，科興和康希諾等3款大陸疫苗，以及印度血清研究所的Covovax疫苗及Covishield，而台灣的高端仍未入，列。

林氏璧表示，日本10月11日開放自由行，但若旅客沒打滿3劑日本所認證的疫苗，就必須要提供登機前72小時的PCR陰性報告。

林氏璧說，日本開放在即，不少家長問小孩去日本的疫苗與PCR相關規定，原則上未滿18歲的旅客，若打過3劑疫苗就不用陰性證明；同行的大人有打過3劑疫苗，那未滿18歲的旅客沒打滿3劑，也不用陰性證明；若同行的大人沒打3劑，除了大人本身要有陰性證明，6歲到18歲的旅客也要有陰性證明才可以；不過，若同行的小孩未滿6歲，那只要大人做PCR檢驗陰性即可，小孩不需要做。

貼文引起網友討論，「該說什麼呢？有點想罵人欸」、「說好的台日友好呢」、「開放打高端的人崩潰」。另有接種2劑高端＋莫德納的網友說，他已經直接放棄，實在太想去日本玩了，已經預約好自費PCR採檢，陰性的話就衝出去玩一波，陽性就在家躺一周。