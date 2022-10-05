花蓮新城鄉幸福巴士今天啟動，提供當地民眾更彈性便利的公共交通服務。（王志偉攝）

花蓮縣新城鄉「幸福巴士」今天上路，分成南、北兩條路線，由兩輛9人座巴士提供服務，試營運期間免費搭乘，鄉公所表示，幸福巴士有固定路線，也可彈性預約，提供民眾就學、就醫等不同接駁需求。

新城鄉公所去年起規劃幸福巴士，由東華大學東部區域運輸發展研究中心協助撰寫申請書送公路總局審查，今年1月獲吸引力企業集團引介新東陽機構捐贈1輛9人座巴士、公所自籌1輛後，今天舉行啟用儀式。

新城鄉長何禮臺說，新城南北長約20公里、東西5公里，因路途遙遠，居民多仰賴私人運具應對交通需求，根據花蓮監理站針對縣內公共運輸涵蓋率分析，新城去年總平均78.58％，排行第10位，低於花蓮總平均，期待透過幸福巴士補足民眾搭乘公共交通的便利性。

鄉公所表示，幸福巴士每周一到五發車，分成北線及南線兩條路線，北線為大漢、康樂、順安、新城等村，南線則是新秀、北埔、佳林、嘉里、嘉新等村，每周1到5發車，起迄點都是新城鄉公所及國軍花蓮總醫院，也接受提前1天的預約，滿2人即發車，或鄉民臨時突發狀況需求。

試營運期間車資免費，未來則規畫每單趟次全票30元、優待票15元，收費方式採現金、悠遊卡及愛心乘車卡併行。

臺北區監理所花蓮監理站長李東林說，幸福巴士服務協助偏鄉民眾行的需求，花蓮各鄉鎮申請踴躍，監理站也積極協助送案輔導，增進地方公共運輸，彌補南北狹長公車路線的不足。

花蓮有秀林鄉、新城鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、瑞穗鄉、豐濱鄉、卓溪鄉及富里鄉等8鄉鎮推動幸福巴士，萬榮鄉則是導入「噗噗共乘」預約平台，吉安、光復鄉已於今年送案申請，花蓮市及玉里鎮評估中。