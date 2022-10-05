瑪格羅比太入戲，在家裡抹血漿嚇壞老公。（迪士尼提供）

克里斯汀貝爾這次也加入監製行列。（迪士尼提供）

勞勃狄尼洛與導演已是第５度合作。（迪士尼提供）

《阿姆斯特丹》全明星陣容。（迪士尼提供）

金獎導演大衛歐羅素執導懸疑喜劇《阿姆斯特丹》日前舉辦國際記者會，「蝙蝠俠」克里斯汀貝爾、「小丑女」瑪格羅比、勞勃狄尼洛、約翰大衛華盛頓等主要演員皆出席。電影敘述3個密友在一次意外中，竟捲入美國史上最令人震驚的秘密陰謀。瑪格羅比飾演古怪藝術家瓦萊麗，她自爆因為拍攝期剛好遇到疫情停拍，在家準備角色時太入戲，曾把血漿塗在身上嚇壞老公，他驚呼：「妳這有點太超過了，必須冷靜下來。」

瑪格羅比笑說，當時她身上黏著一些金屬碎片、血漿，一邊戴著面具，一邊拿著超級8攝影機進行拍攝，形容角色像是「宅女藝術家」，剛好疫情期間足不出戶，她便開始投入角色，在家創造藝術品，打趣說自己也越變越奇怪，因此嚇壞老公，「但我真的愛上這個角色。」她和克里斯汀貝爾、約翰大衛華盛頓3人在劇中形影不離，併肩脫離謀殺案嫌疑，「我們是3重奏，我像樂隊中的大鼓，2個朋友是我的一切。」

克里斯汀貝爾已和導演兼編劇大衛歐羅素合作過3次，這次除了主演外，也加入監製行列，大約5年前2人就開始著手寫劇本，2人常在餐廳裡用餐巾紙寫台詞，一起看紀錄片、聽音樂，一起創作，他打趣說：「每次和大衛合作，我的日程表就會多10天行程，那陣子喝了很多咖啡。」

大衛也相當享受和克里斯汀共事，「對一個單獨作業30年的編劇，能有人一起討論發展故事是很棒的事情。」克里斯汀還爆料大衛為《阿姆斯特丹》寫了14個版本的劇本，更開玩笑說：「前幾天我打開襪子的抽屜，竟發現裡面還有大衛多寫的2版劇本。」大衛補充電影和他先前的作品一樣，都有一個核心，就是關於局外人無論面臨什麼挑戰，都能找到自己的路，並找到熱愛生活的理由。

約翰大衛華盛頓回憶在片場時克里斯汀時常關心他是否習慣拍片模式，「我記得第一天拍完電影後，克里斯汀來到我的休息室，對我說『恭喜你度過第一天』，讓我很開心。」而勞勃狄尼洛曾與大衛歐羅素合作4次，他認為與大衛拍片，就像邊拍電影邊寫劇本，且會突發奇想，要演員臨時做出一些動作，說出不一樣的對白，再捕捉演員的當下反應，笑稱：「好像根本沒有劇本一樣」。《阿姆斯特丹》將於10月7日上映。