歐洲央行(ECB)的最高監管官員Andrea Enria在周二提出警告，指歐元區的銀行不應該押注於政府會有穩定經濟措施，反而應該更留意那些還沒有還的貸款。

Enria說，新冠傳染病對於銀行資產負債表的衝擊，是比人們所擔憂的更小，主要是得益於政府和各央行的慷慨資助；但是鑒於目前的高通膨，政府和央行不太可能再次出手紓困。

Enria在維也納舉行的一場活動上表示，今天的情勢跟之前疫情期間的情勢是非常的不一樣，對於政府會採取什麼樣行動的預期，不應該反映在(銀行的)資產負債表的策略上。

他強調，「表現不佳的貸款」仍不斷地在積累，特別是在石油和天然氣產業部門。在今年六月底，不良貸款已經較2020年底的水準高出10%。

Enria補充說，這些脆弱的產業部門至少占了銀行對企業貸款的18%。

他再次地對槓桿貸款發出警告；儘管歐洲央行此前多次發出警告，抵押貸款出現減少，能源交易也降低，但是槓桿貸款並沒有減少。