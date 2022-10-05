新竹縣照門、大山背、十二寮及那羅灣休閒農業區，農委會考核獲全國績優休閒農業區「模範獎」與「茁壯獎」殊榮，縣府趁勝追擊輔導新豐鄉和寶山鄉劃設休閒農業區，預計10月底前向農委會提出申請。

縣長楊文科表示，縣府每年持續輔導休閒農業區辦理農遊體驗活動、人員講習培訓及公共設施優化等工作，農委會今年並補助辦理「新竹縣區域農遊軸帶發展總合規畫」，未來將透過「綠色海岸」、「茶園橘香」、「黃金客庄」、「原鄉野趣」、「香草溫泉」等五大農遊軸帶，推廣在地特色與產業休閒，讓農業休閒旅遊更具知識性且生活化。

農業處長范萬釗指出，在楊文科楊長支持下，去年增設新埔大墩山和竹北水月2處休閒農業區，大墩山有新埔柿餅等特色產業，竹北水月則有知名拔仔窟烏魚養殖區和新月沙灣，沒有列入農委會2年1次的評鑑。

新埔大墩山和竹北水月後續將由中央輔導和補助經費，協助休閒農場經營，結合農業生產、加工及體驗服務等元素，串聯行銷農村體驗等旅程，帶動地方產業多元發展。

范萬釗指縣府這4年投入4千多萬元，在5個休閒農業區辦理組織培訓，開發創新特色商品和整合行銷，推廣四季農遊共吸引103萬遊客，食農教育體驗有6萬人次參加，創造農業旅遊產值達552萬元，4個獲模範獎，1個得茁壯獎，是各鄉公所和農會努力的成果，也讓新竹縣獲績優輔導縣市及單位獎項。

目前正輔導劃設新豐濱海休閒農業區，面積508.73公頃涵蓋鳳坑、新豐、坡頭、埔和、後湖等5個村，區內生產水稻、西瓜、洋香瓜及黑豆等作物，有雞鴨羊等畜產業，坡頭漁港更是新竹縣唯一的漁港，有鯧魚、小卷及烏魚等漁產，屬新竹縣內「農漁畜兼具」的特色農業區。

另外，輔導劃設寶山寶山香休閒農業區，584公頃涵蓋深井、新城及寶斗等3村，不在都市計 畫區範圍內，能免除相關法令的限制，區內有柑橘、茶花、黑糖及橄欖等產業，可推廣柑橘香、茶花香及土雞香等產業意象。