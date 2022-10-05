半夜驚醒後滿身汗，可能不是因為壓力過大，而是低血糖這一可能會嚴重損害健康的病兆導致。醫師表示，一名年輕女性患者睡到半夜都會突然驚醒，醒來後滿身汗，原以為是工作壓力過大，經診斷後，原來是因血糖夜間驟降至低血糖所致。醫師提醒，糖尿病患者若出現夜間血糖驟降、致半夜驚醒時，可與醫師討論如何在夜間保持穩定血糖，例如可在睡前食用合適的小點心。

義大醫院家醫部預防醫學科主任洪暐傑表示，近來他的門診出現一名30多歲的女性稱，睡到半夜都會突然驚醒且滿身汗，影響睡眠品質，希望醫師開立助眠藥物。

洪暐傑表示，半夜醒來很常見，但醒來滿身汗則不正常，他點開健保雲端用藥紀錄發現，病患有服用糖尿病藥物，由於低血糖會讓人突然大量冒冷汗，因此他懷疑病患是因低血糖造成夜半滿身汗，「這病患稱自己不只沒有低血糖，血糖值還偏高，因她自己驚醒後會自測血糖數值，均在180 mg/dL (標準空腹血糖為100以下)，所以自認血糖反而過高。」

洪暐傑懷疑此為血糖的特殊現象「梭莫基效應」，因此請病患找家人在其半夜驚醒時間4、5點的一個半小時，幫測血糖，結果血糖值果然很低、達低血糖標準，才確認真是梭莫基效應導致。

他說明，梭莫基效應是人體在低血糖下的自我保護機制，人在低血糖時，腎上腺素、升糖素等荷爾蒙會釋出，讓血糖衝高、以擺脫低血糖對身體的傷害，該病患是因半夜低血糖促發梭莫基效應，使其醒來後血糖值偏高，「但事實上，她的半夜血糖值過低。」

為了避免病患因血糖過低致健康受影響，洪暐傑建議，若半夜驚醒滿身汗者，可以測量半夜(約凌晨3、4點)的血糖值，以便與早晨血糖值進行比較，並連續監控血糖數值，若半夜都是低血糖，可調整血糖控制藥物，或與醫師討論睡前食用適合的點心，以便維持穩定的血糖值、避免低血糖對身體的傷害。