日前名嘴周玉蔻事件，衝擊民進黨台北市長選情，民進黨黨內高層今表示，台北市長選情後來因為「意外因素」被打亂；媒體追問，陳時中民調、選情受影響，是指周玉蔻？黨內人士說，「你聽得懂就好，我不要提她名字」；媒體又追問，周玉蔻請假、消失這段時間，對陳的民調、選情是不是就沒有干擾？黨內人士說，「當然」、「但我沒有提那個名字喔」。

民進黨今行動中常會移師台中，民進黨內人士與媒體茶敘時提到選情最新戰況指出，最近這一、兩、三周選情有些變化，第一是台北市，原本大家對台北市長參選人陳時中選情越來越看好，後來因為「意外因素被打亂」。

他說，他有觀察，且不是主觀，是有民調測試，台北市之外沒有到牽累，台北市受到影響比較大是藍白間移動，引起民進黨支持者焦慮緊張，但經過10月1日競總成立，可以發揮很好凝聚作用。

他說，為何他那麼有信心台北市應該可以拉得回來，因為陳時中被圍毆不是第一次，去年疫情不好、今年4、5月疫情爆發階段也都被打得很厲害，「那時陳民調不好，但黨仍然看好他，認為他最強，藍白會合力攻擊，他還是可以挺得住」。

他說，畢竟公道自在人心，大家還是會靜下來，不要用仇恨去看待，相信大家還是會給予肯定，何況民進黨整體支持度，還是足以支撐陳時中這場選戰，所以他還是對台北市選情一點都不悲觀。

他還說，這兩週北部兩縣市比較有起伏，一個是基隆，國民黨縣長參選人謝國樑這次有備而來，謝的家世條件非常豐厚，但本質還是要經過選舉檢驗，最近謝家、個人有錢可以匯來匯去、億來億去，這對於謝國樑的本質透視跟了解，顯示其不是一般人，經過這一週攻防，對基隆選舉已產生明顯作用。

他說，其次是新竹市，民眾黨市長參選人高虹安是重點，資策會已認定高的論文真的有很大問題，加上之前高非常自傲、歧視的言論，有些民調顯示，已經掉下來了。

至於苗栗，他說，苗栗變化比較意外，苗栗現在是國民黨好像沒有在認真支持自己的候選人，大概只有嘴巴講講沒有訴諸行動，對於是否暗助無黨籍鍾東錦，及徐耀昌違反黨紀站台要不要處理，都是觀察指標。

提到所謂「意外事件」；他說，之前意外事件，民進黨有趕快做全國性民調，發現總統滿意度、民進黨支持度並沒有受到影響，但從台北市支持者傳通訊軟體LINE、打電話反應，「說沒有，是不可能，畢竟被連結在一起，畢竟候選人是他（陳時中）」。

不過他認為，會過去的，「陳時中也不是她，也不是他（陳時中）指使，時間過去後，就會回到正常」。