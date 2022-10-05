南投世界茶業博覽會及巧克力咖啡節，將於8日在中興新村登場，當晚在省政資料館對面的「親情公園」，舉辦「民歌之夜」演唱會，歡迎民眾白天逛茶博，晚上聽懷念青春的歌曲；參加演唱會還有機會獲得限量茶博紀念杯、超商商品卡、野餐墊及餐點等好禮。

《民歌好聽，食在好行Heartwarming南投演唱會》由民歌手涂佩岑擔任主持人，並邀請南方二重唱、殷正洋、于台煙、曾淑勤、王海玲、李明德及王瑞瑜等知名歌手接力演出。縣長林明溱也將以「茶伯」的角色現身，和現場觀眾互動。

縣府新聞及行政處長林琦瑜表示，道安、食安和日常生活息息相關，縣府希望藉由好聽的歌聲，傳達正確的食品及交通安全觀念，因此邀請知名樂團、歌手表演，也舉辦道安和食安講堂、闖關活動，並穿插有獎徵答，現場還有20個美食攤位。

民歌演唱會好禮三重送，第一重：下午5點登場的道安及食安講堂，答對就送500元超商商品卡，限量20位；第二重：2人同行前100組入場民眾，可獲贈野餐墊1個、茶博紀念杯2個及餐點兌換券200元，下午4點半開放進場，送完為止；第三重：現場填問卷送1個茶博紀念杯，及餐點兌換券100元，限量800個名額。

縣府表示，南投縣去年交通事故死傷5442人，其中25-64歲死傷2846人，行人路口事故死傷63人、酒駕案件導致死傷271人，如果能更注意交通安全，就能避免傷亡，因此提醒民眾遵守交通規則，不超速、不逼車、不無照、酒後不開車、行人停看聽，保護自己也愛護他人。另外，購買食品時，也要選用安全、永續、可追溯來源的產銷履歷農產品，有任何食安問題，可以撥打1919食安專線電話。

從茶博會會場中興大會堂，步行到親情公園民歌演唱會場，大約20分鐘，歡迎全國民眾，國慶連假第1天到南投，喝好茶、品嘗巧克力及咖啡，聆聽民歌，身心都滿足。