婚禮禮金怎麼包才合理一直是個難題，一名新娘日前辦完婚宴，查看禮金簿時發現朋友攜伴參加婚禮又拿喜餅，紅包卻只包2000元，讓她不能接受，覺得朋友這樣包很丟臉，但又好奇這金額是正常的嗎？對此，不少苦主表示她們更慘「我老公的同事攜伴包1200元。」

一名女網友日前在Dcard指出，辦婚宴前事先詢問朋友、同學會不會來，確定了才送喜帖、喜餅給他們，沒想到婚禮當天她卻收到一包很無言的禮金，竟然有朋友攜伴參加只包2000元，而且他還有拿餅。

原PO表示，不是她嫌棄紅包金額，但正常情況下如果不知道紅包怎麼包，不是都會先上網查嗎？ 「還是其實蠻正常，只是我自己覺得少？大家可以告訴我是我的問題，還是那個人的問題嗎？」

對此，網友紛紛留言：「2000太少了吧，如果吃流水席攜伴我會包至少2600，如果飯店或婚宴會館至少也要3600吧」、「多少會遇到這種瞎瞎的朋友，就算是南部，攜伴包2000元真的有點少，還加上要給他餅」，還有人分享自身案例「別難過，我遇過攜伴包1600的，還拿餅」、「我們結婚時，我老公的同事攜伴包1200元」、「比你可怕的來了，兩個月前的婚禮，在台北辦，我有朋友一起合包的，9大3小包10000，真的超搞笑」。