無黨籍台北市長參選人黃珊珊今發起「珊珊需要你」行動，她說自己擔任市議員21年、任副市長為民服務3年，過去在服務處還有義務法律服務，1個禮拜大概有4、50個民眾，20多年下來粗估有10萬人，她想呼籲這些人站出來分享善的故事，也歡迎成為「黃珊珊的分身」，為自己拉票。

黃珊珊上午走訪水源二三期住宅，並舉行尋找黃珊珊分身記者會，黃珊珊表示，投入選舉到現在，在路上碰到許多民眾對她說，正是因為過去曾受過幫助，現在才願意支持她，自己希望支持者可以將小故事寫成文章或提供照片，將當年互動上傳，希望每個人變成「珊珊分身」，代替自己去拉票。

「城市要的進步不是對立。」黃珊珊說，社會已被太多口水淹沒，應該要互相和諧而非每天撕裂，但選戰開始到現在都在打口水戰，對台灣非常不好，需要集結善的力量，雖然她沒有藍綠鋪天蓋地的資源，但有市民支持，希望民眾寫下支持自己的理由。

黃珊珊說，由於自己不掛戶外看板，偶爾會有民眾詢問怎麼協助她拉票，所以出現信維市場、艋舺夜市、水源二三期住宅都有民眾自掏腰包掛看板，還有攤商會幫忙擺放文宣小物，自己的方式在各個角落支持她。

現場除了水源二三期整宅更新會理事長范秀華外，還有號稱「鐵粉」的隋大哥，以及多名自願挺珊的年輕志工到場相挺，其中一位青年大讚黃珊珊終結藍綠惡鬥的精神，還秀出自己設計的LED的電子看板，稱北市目前有300台同步播放，要為黃珊珊拉票。