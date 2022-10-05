新華網5日報導，針對近期大陸疫情多點散發，大陸工業和信息化部消費品工業司司長何亞瓊近日表示，中國常態化做好重點醫療物資保障工作，著力增產能、穩生產，統籌多方資源，推動醫療物資供應保障能力不斷增強。目前，新冠病毒疫苗年產能超過70億劑。

何亞瓊說，工信部加強對新冠病毒檢測試劑、防護用品、治療藥物和疫苗等重點醫療物資生產調度，密切跟蹤監測重點企業生產供應情況。截至目前，抗原檢測重點生產企業周產能超過5億人份，N95／KN95口罩重點生產企業周產能超過1億個，防護服重點生產企業周產能超過300萬件，新冠病毒疫苗年產能超過70億劑、產量超過55億劑，能夠滿足當前疫情防控形勢需要。

何亞瓊表示，下一步，將持續完善重點醫療物資生產調度和供應保障，強化供需精準對接，確保及時足量供應；密切跟蹤新型檢測試劑、治療藥物和疫苗研發上市進度，及時指導企業做好規模化生產準備；支持企業開展國際合作，協助開發中國家提升當地語系化生產能力。

此外，何亞瓊表示，將加快落實《「十四五」醫藥工業發展規畫》，加快推進創新成果產業化，開展醫藥產業鏈強鏈補鏈行動，聚焦薄弱環節，支持產業鏈上下游企業開展協同攻關，持續提高醫藥工業製造水準，建設一批高標準原料藥集中生產基地。