國民黨南投縣長候選人許淑華（左）。（圖／取自許淑華臉書）

國民黨南投縣長候選人許淑華昨（4）日與現任南投縣長林明溱、議長何勝豐、副議長潘一全，共同接待來訪的日本台灣交流協會副代表橫地晃等人。許指出，南投縣目前有三個鄉鎮市和日本地方政府締結姐妹市，會中她針對兩國文化、經濟、觀光等面向交換意見，期待未來彼此能有更深交流。相關照片曝光後，吸引數千網友按讚，紛紛直呼許縣長架勢十足。

許淑華今日在臉書發文表示，她昨日與林明溱縣長、何勝豐議長、潘一全副議長等人，接待來南投縣議會拜訪的日本台灣交流協會橫地晃副代表等一行人。

許淑華指出，南投縣目前有三個鄉鎮市（南投市、埔里鎮、鹿谷鄉）和日本地方政府締結姐妹市。會中她向副代表推薦南投農產及景點，也針對兩國文化、經濟、觀光等面向交換意見，期待不久後雙邊邊境解封，南投縣能與日本各地的城市有更深入的交流。

此文獲得約4000個讚、近200則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「充滿縣長架勢」、「還沒當選就已經很有縣長樣了，讚啦」、「縣長之位非神力女超人莫屬」、「年輕有魅力，南投人的幸福！祝妳高票當選！」「最漂亮、最棒的許縣長加油喔！唯一支持我的女神」。