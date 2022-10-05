1名女網友日前早上因為太餓，出門前拿件白色T恤就下樓吃早餐，後來發現許多人一直盯著她，連一群國中生都朝她竊竊私語，結帳時老闆娘說「妹妹妳個性大剌剌，神經比較大條齁？以後出門要注意一下啦」，結果她上樓時就在電梯鏡子前發現她忘記穿內衣，全程激凸給別人看，網友嗨翻求問早餐店在哪。

該女網友在「爆料公社－匿名公社」發文，她日前因為太餓，在家裡直接抓了1件白色T恤就下樓吃早餐，過程中她都一邊滑手機一邊吃，沒特別注意周遭，沒想到她突然抬頭發現周圍都在看她，有些人會偷笑，還有國中生在嘻嘻哈哈、不知道說什麼，但她因為太餓就沒有多想、繼續吃。

該女網友最後付錢時，老闆娘竟對她說「妹妹妳個性大剌剌，神經比較大條齁？以後出門要注意一下啦，哈哈」，她最後上樓做電梯時照了鏡子才明白真相，原來是她根本沒穿內衣，就直接出門，而剛好該件T恤布料相當薄，能直接透出裡面，因此她激凸被全部人看見。

其他網友留言「太可惡了，下次記得早點說噢」、「我也要去那裡吃早餐」、「希望國中生拍來上傳」、「下次記得通知我」、「夭壽，很多人都在吃冰淇淋了，明天固定時間一定更多人」、「希望有緣可以一起吃個早餐」、「可能已經在國中生群組瘋傳」、「我決定以後都乖乖早起去早餐店吃早餐了」。