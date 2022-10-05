慧洋-KY(2637)9月合併營收為18.72億元，年增9.56％，營業利益為6.92億元，年減14.16％，單月稅前盈餘為7.01億元，年減47.68％，每股稅前盈餘0.94元；累計前三季合併營收為196.62億元，年增51.45％，稅前盈餘為95.03億元，年增84.77％，每股稅前盈餘12.73元，超越去年全年，已達歷史新高。

慧洋表示，9月因美洲穀物出口增加，加上歐盟禁止俄煤進口，轉向美國、澳洲、印尼等國家購買煤炭，推升BPI（巴拿馬型）平均指數走升，截至9月30日已回到2082點，相較上月底1217點，漲幅高達71％，而BSI（極限型）及BHSI（輕便型）亦有小幅回升。慧洋目前雖有超過60艘的指數連結型船舶，然其租金仍是採預收方式，市況變化帶來的影響仍有遞延效果，因此9月份指數逐步回升尚未完全反應至公司9月營收。

船隊佈局方面，截至9月底前慧洋集團船舶營運數量為141艘，平均船齡7年，2023、24年將陸續交付7及4艘船舶，且均為最新型NOx第三期節能船舶，公司維持一貫穩定造船與汰換舊船政策，使船舶運力在最佳狀態。

市場預期北美穀物及冬季煤炭即將進入旺季，第四季可望重回成長動能，除大宗原物料需求復甦回補外，船舶效能指數（EEXI）及營運碳強度指標（CII）兩大碳排環保新規即將於2023年1月正式上路，慧洋評估，目前全球散裝航運的供給仍為吃緊，未達標準之海上船舶必須降速拉長船舶週轉天數，甚者須淘汰報廢，慧洋長期穩定建造最新標準環保新船政策，將在明年起發揮最大效益，有效推升營運表現。