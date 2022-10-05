為了壓下升至數十年高點的通膨，上個月全球主要已開發國家央行以至少20年來從未見過的速度與規模拉高利率。

以交易量來看，在全球前十大貨幣中，這些央行就掌管了其中8種貨幣，他們在上個月升息550個基點，使2022年以來G10成員國央行的升息總規模達到1,850個基點。

忠利集團（Generali Group）研究部門主管Vincent Chaigneau 在報告中表示：「可以肯定的是，各國央行正致力於消滅通膨野獸，但通膨落後於經濟周期，要留意通膨周期裡的滯後現象讓央行們處於作戰狀態過久，導致政策過度收緊」。

主要央行升息過快、過高可能重創經濟成長的擔憂，使金融市場在第三季陷入劇烈震盪。

聯準會在9月會議連續第三次升息75個基點，主席鮑爾重申為了使通膨回落至2%目標，美國央行「會堅持下去」。英國央行在9月升息50個基點，為連續第7次調升利率。

歐洲央行在9月初升息3碼，升息力道之重前所未見。加拿大央行繼7月意外升息100個基點後，9月進一步升息75個基點，使其基準利率升至3.25%，為逾14年以來首度見到3字頭。

瑞士央行9月升息75個基點，一口氣將基準利率從-0.25%調升至0.5%。由於瑞士是歐洲最後一個政策利率為負值的國家，這次升息亦宣告歐洲的負利率時代正式結束。瑞典央行9月升息100個基點，創下40年來最大的升息幅度。

但也有跡象顯示某些央行準備放開油門減速。挪威央行在9月會議升息50個基點後表示，之後的升息力道料將縮小。澳洲央行在9月升息2碼後，即一再暗示「放緩升息步伐的時機正在接近」，該央行在本周二的10月會議宣布升息25個基點，令市場大感意外，成為本季第一家從「起跑架」退下來的主要央行。

在新興市場方面，升息周期即將結束的跡象更為明顯。在18家新興市場央行中有10家在9月升息，合計升息600個基點，與6月和7月都升息800多個基點相比，力道明顯放緩。

匈牙利在9月升息125個基點，以大於預期的升息力道為其緊縮周期畫下句點。巴西在連續升息12次後，在9月停下腳步，維持其基準利率於13.75%不變。自2021年初以來，這兩家央行各升息約1,200個基點。

總體來看，今年以來新興市場央行共升息6,340個基點，比他們在2021年全年升息2,745個基點還多出1倍多。

M&G Investments新興市場債研究部門主管Claudia Calich表示，新興市場央行收緊政策的速度遙遙領先許多已開發市場央行，包括聯準會、歐洲央行和英國銀行，「從利率來看，我們正走向緊縮周期的盡頭」。