半導體業為推動我國製造業產值成長之主要動能，經濟部統計局今日最新數據指出，今年1-7月半導體業產值達2兆465億元、年增32.2%，預計今年我國半導體業產值仍可望續創新高。

半導體業產值占製造業比重於2014年突破1成後，逐年攀升至今年1-7月之20.2%，其重要性快速提升，為挹注製造業產值成長之主要動能；受惠新興科技應用持續推展，加上疫情帶動遠距商機及企業數位轉型需求，近兩年產值呈兩位數成長，2021年產值2兆8,427億元創歷史新高，今年延續成長態勢，1-7月產值2兆465億元，年增32.2%。依照產品別觀察，今年1-7月產值占比依序為晶圓代工(占68.2%)、半導體封裝及測試(占19.1%)及DRAM(占5.5%)，其中以晶圓代工產值貢獻最大。

經濟部指出，隨全球通膨壓力升高、終端需求轉趨疲弱，產業鏈庫存調整逐漸衝擊半導體業，惟高效能運算及車用電子成長動能抵銷消費性電子需求轉弱之影響，加上半導體大廠因應產業長期發展趨勢，積極強化先進製程領先優勢，厚植研發能量，預期全年我國半導體業產值仍可望續創新高。