螺絲廠世豐(2065)公布2022年9月合併營收達2.28億元，受惠外銷客戶拉貨力道穩定成長，訂單出貨連三月回升，帶動9月營收呈現月增9.6%、年增10.05%之表現，更改寫歷年同期新高水準。累計2022年前三季合併營收為19.08億元，年減少9.74%。

世豐表示，受惠美洲地區客戶調整庫存影響趨緩，帶動客戶訂單拉貨及下單需求穩步回升，此外，世豐持續積極深化全球業務接單動能，除與美洲地區客戶深化業務合作，研擬推出新款螺絲產品訂單需求，加上受惠歐盟針對大陸進口螺絲課徵反傾銷稅，除創造世豐業務轉單貢獻，以及世豐近年針對歐洲地區採取擴增螺絲產品線策略效益顯現，皆帶動世豐9月繳出歷年同期新高成績。

世豐指出，憑藉集團擁有全尺寸螺絲產品線、優異研發及產品改良等技術能力，並持續深化產品耐腐蝕性、高強度、耐磨損、以及提高螺絲貫穿切削性能等利基，並陸續規畫增設新機器設備、積極與外部重要合作廠商協調產能配置，有效提升整體產能、良好成本效益，更積極投入多功能型螺絲新型產品研發、新材料應用等新款螺絲產品研發進度，除深化既有居家修繕領域市場競爭力，並創造集團開拓新應用領域發展目標，助力整體營運保持良好動能。

展望2022年第四季，世豐維持審慎樂觀看法。觀察美洲地區居家DIY應用領域、建築工業領域對於螺絲產品仍保持一定市場需求，且新款螺絲產品訂單有機會於年底前小量出貨貢獻，有助於增添整體銷售表現，此外，世豐亦積極擴大歐洲業務接單，挹注目前在手訂單已達4個月水準，同步進行優化生產製程、原料採購及庫存良好管控等策略，以期帶動未來營運更上層樓。