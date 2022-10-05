大聯盟官網在「法官」賈吉（Aaron Judge）的62轟紀錄夜之後回顧他當年加盟洋基的經過，其實球探們驚異於賈吉的天生神力，但也對他201公分的身高抱有疑慮。這種身高擔任投手很合適（賈吉高中時代當過投手，自責分率0.88），但是站上打擊區，他的好球帶太大了。

賈吉1992年出生隔天就被加州林登的一對教師夫婦收養，10歲時養父母告訴他真相，但賈吉早猜到了，他從小就發現自己和父母長得不一樣，他是有黑人血統的混血兒。高中時代賈吉成為美式足球、棒球、籃球三棲的運動健將，他在美式足球刷新校隊達陣紀錄（擔任接球員），在籃球隊是得分王（中鋒場均18.2分）。每次足球球季尾聲，賈吉就期待著籃球開打，籃球快打完又期待著棒球，他一年到頭都泡在球場且樂此不疲。

進入大學之前有名校要網羅賈吉來當美式足球選手，他發現自己最喜歡的還是棒球。第一支看上他的大聯盟球隊是運動家，但只是在第21輪的低順位。賈吉在州立大學弗雷斯諾分校打出名聲之後再投入選秀，試訓中他展現令人瞠目結舌的力量，響尾蛇球探Ray Montgomery說：「他打了一顆低空平飛球，剛剛越過游擊手頭上，那球居然撞到全壘打牆才停下來，這是你幾乎不曾看過的事。」最後是洋基在首輪第32順位成功選走他。

賈吉的打擊技巧起初受到質疑，外界相信他雖有潛力，只是一個很會打全壘打、但是打擊率很低的打者。前洋基總教練吉拉迪（Joe Girardi）當年就很看好賈吉：「你首先會注意到的是賈吉的體型，其次是他能把球轟個老遠，再來是他的性格，他非常成熟，可以感覺出這小子未來將會非常與眾不同。」2022年的賈吉果然在體能、經驗、技術的綜合戰力達到巔峰，在「合約年」打出了偉大的「生涯年」。