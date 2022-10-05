為翻轉性別刻板印象，基隆市政府5日上午舉行「我是女生 我是船長」影片首映發表會，並結合基隆海洋元素，邀請國立海科館潮境方舟一號船長簡汝庭擔任2022年基隆女力主角，呼籲社會共同提升女孩權益、翻轉職場性別刻板印象。

基隆市政府社會處在發表會中，邀請簡汝庭暢談過去從事海軍志願役，以及現在從事船長職業，在男生居多的職場中，如何克服職場中的挑戰，不被職業設限，翻轉性別，讓女力成為優勢。鼓勵基隆女孩勇敢逐夢，追求無限可能。

基隆市政府社會處副處長駱文章、婦幼及救助科科長郭淑娥、教育處科長陳貞臻及環宇文教基金會總監黃子豪、基隆市建德國小學生共同觀賞影片。社會處處長吳挺鋒鼓勵台灣女孩們勇敢追求夢想，翻轉職場性別刻板印象的價值，並呼籲市民朋友一起關心台灣女孩權益，跳脫傳統性別框架，重視性別平權。

駱文章表示，這支影片5日中午起，將於「基隆市政府社會處」、「基隆市青少年福利服務中心」、「環宇文教基金會」臉書專頁發布，並於10月5日至10月31日舉辦「港都女孩夢想啟航」臉書粉絲團抽獎活動，只要到「基隆市政府社會處」或「基隆市青少年福利服務中心」粉絲專頁，看影片後按讚、留言、加分享，就有機會抽中財團法人環宇國際文化教育基金會贊助最大獎平板電腦1台、以及基隆市政府精心準備環保矽膠密封袋、環保保溫袋、造型USB等獎品。