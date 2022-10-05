桃園市政府就業職訓服務處為協助市民朋友順利求職，於10月陸續辦理5場徵才活動，提供桃園待業轉職市民朋友及社會新鮮人優質工作機會選擇。

5場次徵才活動總計邀請120家廠商共同參與，共計釋出5350個以上職缺。包含日月光半導體、欣興電子、太平洋電線電纜、南亞塑膠、桃園客運、宅配通、微笑單車、家樂福、築間餐飲、聯華食品、安橋保全、烈光企業、全家超商等知名企業參與，現場更釋出各類工程師、各類技術員、工務技術專員、作業員、安全衛生管理員、駕駛員、門市賣場人員、課務助理、儲備幹部、宅配員、儲備幹部、計時人員、啤酒釀造士、餐飲服務員、行政助理、業務人員、客服人員等多元職缺，若為設籍桃園未滿30歲高中(職)之畢業青年，同時參與就服處「青年安薪就業讚」方案，受僱滿6個月最高可再領21000元。

5場次徵才活動資訊如下：

1. 10月11日至12日遠東SOGO中壢店(中壢區元化路357號)13：30-15：30，20家廠商，1300個職缺。

2. 10月12日鉑宴會館-鉑金廳(桃園區德華街128號10：00-15：00，37家廠商，2000個職缺。

3. 10月19日中壢就業中心(中壢區新興路182號)09：00-13：00，28家廠商，800個職缺。

4. 10月20日寶興市民活動中心(桃園區民有三街501號)13：00-15：30，20家廠商，750個職缺。

5. 10月25日幼獅工業區服務中心(楊梅區獅二路2號)13：30-16：00，15家廠商，500個職缺。

為協助求職民眾順利就業，就服處於活動現場提供「青年安薪就業讚」及「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵」等多種方案諮詢及登記，歡迎有意尋職民眾把握應徵機會，同時就服處辦理「安穩僱用計畫2.0」，雇主聘僱由公立就業服務機構所推介之失業勞工，可獲得最高3萬元僱用獎助，受僱勞工也可獲得最高2萬元就業獎勵，歡迎民眾至徵才活動現場諮詢登記。

活動詳情請洽桃園就業中心03-3333005、中壢就業中心03-4681106、桃園市政府就業職訓服務處03-3386165，或至桃園市工作職缺地圖 https://jobmap.tycg.gov.tw/ 查詢。