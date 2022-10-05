桃園市某身障福利機構爆出於2021至2022年間，至少有5名身障孩童疑遭不當對待或延誤送醫，甚至導致一名男童送醫不治。立委王婉諭與受害孩童家長今召開記者會控訴該機構對於服務品質督導顯有疏漏、桃園市政府對轄內於機構中身障孩童接連遭不當對待的督導作為不足，以及事發後行政調查的疏失。

根據家屬提供的影片，方姓男童遭教保員撕貼膠帶、暴力餵食、搖晃頭部，以及倒地滾動、蜷曲長達 20 分鐘均遭教保員漠視；而巫姓女童則是於 3月底及 6月初，兩次於機構內癲癇持續發作，機構卻未及時送醫，致使該女童至今仍在台大醫院持續醫治；彭姓男童則於 5月底時遭教保員暴力餵食，至今心仍常於半夜驚醒，甚至僅是經過機構所在地仍會哭鬧表達恐懼。

方姓男童母親表示，今年1月26日到機構接回方童時，發現其眼神渙散、口腔疑似出血，送醫救治後仍不治。當家屬進一步向機構詢問方童上課情形，機構人員還表示一切正常，但後續調閱監視器畫面才發現遭到不當對待，機構私下還背著家屬私下向桃園市社會局表示家屬對於方童死亡無疑義，也從未向家屬慰問，而桃園市政府的處裡也相當被動，暴力餵飯情事也未納入裁罰評議考量。

巫姓女童母親指出，巫童3月癲癇發作期間長達3小時，但機構居然未送醫，導致巫童在加護病房救治17天，回到機構後，6月又遭沈姓教保員大力拍桌驚嚇，不久後癲癇再次大發作。而從監視器畫面裡，機構僅將全身僵直的巫童抱到辦公室，後續又讓其在教室持續癲癇抽搐長達一小時。巫童母親指出，直到七月份才首次接獲市府家防中心通知，巫童在一月就遭教保員非必要束縛情形。然而，針對沈姓教保員拍桌驚嚇巫童，以及延誤就醫部分，市府事後均未有評議裁罰。

彭姓男童的父親說，五月時卻在機構內遭沈姓教保員以鎖喉方式，並以手直接抓乾飯配肉鬆塞到孩子口中。事後家屬從監視器畫面，看到孩子遭暴力餵食時幾乎都要倒地了，僅能勉強吞食。這樣的行為除了在彭童身上留下勒痕，也在孩子心裡留下深深的恐懼。彭童父親表示，他看到監視器畫面很想將教保人員也「鎖喉」，但覺得「自己是人不是禽獸，不要一樣的事情」，希望透過記者會，及持續的陳情，能找回公道正義。

代表家屬四處陳情的方姓男童父親進一步表示，於方童離世後，第一時間他們意識到身障福利機構對於其他身障童的家屬來說很重要，因此相信在桃園市府的督導下，該機構能改善並提供更良好的服務。然而，後續憾事卻接二連三的發生，家屬持續向桃園市政府陳情，卻遭鄭文燦市長辦公室的陳姓主任指稱是打手。對於桃園市政府的怠惰，方童父親痛批，市府適用的是「身心障礙者」權益保障法，而不是「身障機構」權益保障法，應該站在保護身障孩童的立場，審慎評議裁處，而非縱容不良機構。

王婉諭最後說明，過去在幼照法修法時就曾強調，對於這些不當對待情事的調查，過程中應該給被害兒少及其法定代理人充分陳述意見的權利及機會，調查後也應將調查結果及報告書面通知兒少的照顧者。她也呼籲衛福部，應該強化對於身障機構不適任人員汰除及從業限制，後續通報、追蹤機制、不適任人員跨部門勾稽及查詢系統建立也應一併處理。同時也應檢討，現行身障福利機構設置標準。

桃園市社會局表示，某身障機構爆虐童案，桃園市社會局年初受理家長陳情後即於當月完成調查並做出裁罰，同時主動展開自主調查是否有其他不當對待情事。經調閱檢視5個月期間之機構監視器畫面，並外聘專家學者召開評估會議，調查該機構3名教保員對5名身心障礙幼童有照顧不當行為，已依兒童及少年福利與權益保障法及身心障礙者權益保障法，分別裁處3名教保人員各6萬元罰鍰並公告姓名，同時針對機構進行2次裁罰共新台幣24萬元，目前該機構仍在限期改善中，倘屆期未改善者，將依法令其停辦並公告其名稱。本案3名教保員及機構前向衛生福利部提起訴願，其中三案均遭訴願駁回在案，原處分並無不妥。

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