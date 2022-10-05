民進黨新北市長參選人林佳龍陣營猛攻新北市長侯友宜博士資格，更衍生警大聲明事件，立法委員游毓蘭昨在臉書PO出警大回文，證實侯友宜博士報考資格合乎規定。對此，林佳龍今表示，有看到葉委員行文警察大學的回函，也看到文件，但無法否認侯陣營先前偽造警大聲明書的事，且當時這是特例，到目前為止沒有同樣案例，針對各界提出質問侯也通通沒有回答。

林佳龍提出3質疑，一是侯市長申請入學要繳交相當於碩士論文的著作，目前無可考，這個著作在哪裡？再者，有無用違法、違規的方式取得資料？三是畢業時間，交到國圖的博士論文，跟現在講的不一樣差了一年，為什麼？

林佳龍說，侯市長口口聲聲說歡迎大家檢視，認為博士論文可受公評，我們現在就事論事，當時在程序上雖符合規定，但這個特例有多少特權在裡面？一個要競逐總統大位的人必須誠實面對一切。他只是先提出這些問題，既然侯市長講博士論文可接受檢驗，歡迎大家公評，希望侯能正式回答，也呼籲警大對於其他立委函文提供的資料，也能公平對待，不是只有游毓蘭委員能拿到這些回應。

另對於選前之夜借不到板橋第一體育場，只能申請板橋第二運動場，林佳龍說，我們的第一志願是希望能夠借到板橋第一體育場的廣場，但事前很早就被不知名單位借走，若侯市長沒有要自己用，懇求這地方可讓我們辦選前之夜。

林佳龍指出，不只選前之夜，選前這幾個月很多重要場合，都被不知名個人或團體借走，第二體育場裡面涉及到運動場內有很多跑道，容易去破壞。因為不希望沒有場地當然也會預借，但希望能開放廣場讓選民最後一天能夠參加，像嘉年華一樣熱鬧，畢竟在體育場的跑道上造勢，多少會傷害到設施。