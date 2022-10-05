擔任立委時多次協調中央與地方合作，為基隆市政府爭取建設預算的民進黨基隆市長候選人蔡適應，第12次獲得公民監督國會聯盟（公督盟）評鑑的優秀立委，他感謝各方的肯定，並說會讓基隆持續蛻變、成長。

蔡適應今（5）日在臉書表示，他在國會期間致力於協調中央與地方合作，幫助基隆市政府向中央部會爭取建設預算，加上現任基隆市長林右昌良好的財政紀律和市政擘畫，終於讓基隆擺脫過去長期的灰暗，遠離邊緣化城市。

「基隆的改動還在進行中！」蔡適應指出，他與林右昌聯手，在這8年間努力還債，進行市港再生標竿計畫、修復大基隆歷史場景的古蹟、持續串連基隆河自行車道並推動基隆捷運，讓未來的基隆有一個嶄新的樣貌。

第12次獲得優秀立委，蔡適應很感謝基隆鄉親與公民團體們的肯定，也期盼能夠獲得基隆市民的支持，一起持續地讓基隆的進行式發生蛻變與成長，「支持適應、支持基隆向前行！」