曾雅蘭近日帶著15歲兒子侯允澤（KenKen）一同登上年代《樂活so much》聊青春期及叛逆故事，正值青春期的孩子對異性充滿好奇，KenKen也曾害羞的與曾雅蘭分享隔壁班女生很漂亮，沒想到曾雅蘭看到本人後竟失禮地問：「她怎麼那麼腫？」

KenKen透露理想型是「偏歐美派的女生」，在電視看到好身材的女生也會大方和媽媽分享，有次，她和曾雅蘭分享心儀對象是隔壁班女生，大讚對方非常漂亮，而曾雅蘭卻在看到女生本人後，私下跟兒子說「那女生臉怎麼那麼腫？眼睛怎麼那麼腫？她是水腫還是怎樣？！」讓KenKen氣到直呼：「那個女生很聰明！有很多優點！」還不忘補刀曾雅蘭：「媽媽太膚淺！」曾雅蘭聽完則笑說：「ㄟ你不要這樣講，我膚淺怎麼會選到你爸呢？」

曾雅蘭透露，KenKen進入青春期後開始長鬍子，但因為鬍子不多所以一周只會長大約0.5公分，但偏偏兒子不喜歡刮鬍子，要長不長的樣子讓曾雅蘭氣憤地說：「看起來很髒！」更大罵他是流氓、流浪漢，甚至叫他睡在外面；對此，KenKen反駁，這其實只是「青春期的好奇」想知道自己的鬍子最長可以留到哪裡！不僅如此，KenKen也透露自己「想擺脫父母的監管」，曾雅蘭聽後立刻露出震驚的表情說：「我們算對你很好了！什麼監管？！」更多《樂活so much》精彩內容請鎖定周一至周五下午4點於年代MUCH38台首播，上午10點重播；壹綜合下午4點首播，上午9點重播。