曾來台參加過女子高爾夫競賽的韓國高球女將崔羅蓮，生涯擁有15勝、其中包括9座LPGA巡迴賽冠軍，現年34歲的她5日透過經紀公司GAD sports發表退休宣言。

「經過長時間考慮，我做出了困難的決定。」崔羅蓮透過聲明稿表示，「我將停止參與高爾夫賽事，這項運動是我人生的全部，我曾熱愛這項運動，卻也憎恨這項運動。」

接下來崔羅蓮將參加10月20日到23日在韓國原州舉辦的BMW女子錦標賽，是她職業生涯最後一場LPGA賽事，11月11日展開的KLPGA賽事SK電信錦標賽，會是她最後一場職業賽。

崔羅蓮並說：「我覺得現在是對的時間選擇退休，我相信自己整個球員生涯已經很努力了，沒有什麼好慚愧的、也沒遺憾了。（退休）不是容易的決定，但我要為自己做出最好的決定。」

崔羅蓮10歲開始打高爾夫，2008年加入LPGA巡迴賽，菜鳥年就在年度新人角逐上獲得第2名，曾拿下2012年美國女子公開賽冠軍。