婦產科名醫蘇怡寧經常在臉書分享婦科知識，他表示有一名產婦詢問，患有蠶豆症的母親將多的母乳分給其他寶寶喝，「會造成其他孩子也有蠶豆症嗎？」蘇怡寧說，不是親生的寶寶喝了不會有任何問題，不需要太過擔心，但他也直言，「妳喝牛奶的時候，有確定每一隻牛都沒有什麼疾病嗎？」

蘇怡寧今（5）日在個人臉書指出，一名產婦私訊詢問，有蠶豆症的母親哺餵母乳，若有多的母乳分給其他寶寶喝，會不會造成其他孩子也有蠶豆症？蘇怡寧直言，「妳喝牛奶的時候，有確定每一隻牛都沒有什麼疾病嗎？」

圖為產婦私訊醫師蘇怡寧的對話截圖。（圖／翻攝自蘇怡寧臉書粉專）

蘇怡寧表示，蠶豆症是很常見的遺傳性疾病，和性聯遺傳及X染色體有關，所以男女生的嚴重度會稍有不同，非親生的寶寶喝了有蠶豆症媽咪的母乳，基本上不會傳染給他人，不須太過擔心。

貼文引發網友熱烈討論，一名母親留言說，自己沒有蠶豆症，但兒子卻有蠶豆症，她搞笑說，「到底是喝了誰的母乳？」蘇怡寧也回覆說，「其實妳有蠶豆症，只是妳自己不知道」。其他網友也紛紛留言，「蘇醫師這樣回我就懂了」、「當了媽媽或準備當媽媽都會有10萬個為什麼」、「即使沒有任何疾病 母奶本身就不能隨便給其他寶寶喝吧」、「母奶是體液，還是不要隨便亂給別人的寶寶喝，就法律上來說是違法」。