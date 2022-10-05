九族文化村有九族纜車及日月潭纜車，其中日月潭纜車可以眺望日月潭湖光山色。（業者提供／楊靜茹南投傳真）

九族文化村因應《秋收》 平安感恩季，推出雙十連假現場價500元超殺優惠。（業者提供／楊靜茹南投傳真）

九族文化村除了山林美景，還能體驗原民文化。（業者提供／楊靜茹南投傳真）

楊靜茹／南投報導

交通部觀光局疫後推振「悠遊國旅」方案，平日玩遊樂園3折優惠專案將於7日截止，九族文化村主題遊樂園接續推出雙十國慶3天連假期間，現場票幾近半價優惠、只要500元(原價900元)，再加碼贈送日月潭纜車當日不限次搭乘體驗。九族文化村指出，以感恩與祝福的心推出這個最後的超殺優惠。

九族文化村指出，交通部觀光局暑假迄今推動振興觀光、悠遊國旅等專案，隨著預算用罄，優惠活動即將結束，這個周末原本應該恢復常規票價，因應園方10月、11月主打《秋收》 平安感恩季，加上雙十連假是今年最後一個3天連假，決定釋出國慶限定超殺優惠。

九族文化村經理黃瑞奇說，雙十國慶正逢秋高氣爽，很適合外出旅遊，隨著悠遊國旅門票3折優惠活動結束，決定以感恩的心推出超殺優惠，雙十國慶3天連假期間現場價只要500元(原價900元)，還再加碼贈送價值350元、日月潭纜車，入園當天不限次數搭乘，飽覽米其林三星美景。

民眾可以趁著天氣涼爽之秋出遊，造訪好山好水好好玩的南投，感受秋日最美好的日月潭，並來九族文化村體驗歡樂遊憩、原民文化巡禮與山水景緻集一體的超完美悠遊旅。九族文化村最新優惠可上官網(https：／／www.nine.com.tw／)查詢。

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