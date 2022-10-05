綽號「小黑」的槍擊要犯張錫銘被判無期徒刑定讞入獄服刑後，因連續申請18次假釋都被法務部矯正署駁回，經向台南地方法院提起行政訴訟控告矯正署，請求許可假釋。此案5日再開言辭辯論時，張錫銘獲准出庭，除引用前大法官許玉秀所言「法院是受苦的人可以喊痛的地方」，請求法官理解他的痛，還批評在台南監獄服刑時，受到不公平的對待，甚至舉味丹企業少東楊世銘販毒案被判無期徒刑但已獲假釋為例，質疑假釋標準不一。法官侯明正表示，將於10月19日上午宣判。

張錫銘的妻子也強調，過去年輕、不懂事，不代表他不會成長，也不代表他不會改變，希望社會大家給予機會，能為社會服務貢獻的機會。她還說，這一路陪先生走來，大家都很辛苦；過去到現在，她確實感受到他的改變，真誠的學習、上進，「我們都在一直在學習、努力當中，也一直想讓我們都成為更好的人」。

曾犯下殺人及多起擄人勒贖案張錫銘，被判無期徒刑定讞後，至今已入監服刑17年。由於最近5年連續18次申請假釋都被駁回，經向法務部矯正署提訴願也被駁回，自認受到不公平的對待，於是提起行政訴訟控狀矯正署。

張錫銘在言詞辯論時，一再強調他於服刑期間受到不公平待遇，即使第14次、第15假釋審查會同意他假釋出獄，但矯正署還是駁回，矯正署未能依法行政，明顯對他有差別對待，因此他才會出庭控告矯正署，並親自到庭「喊痛」，希望法官能夠理解。

不過，矯正署委任律師則指出，假釋審查會的判斷決定，除了是該署是否許可假釋處分的必要前階段程序之外，其決定內容也僅是該署的參考要件之一，並不具法律效果。因此，經假審會認定後，不論其決定是否同意，仍須經該署審查後，始得做出是否許可假釋的處分。

矯正署認為，張錫銘有傷害前科，又持槍射殺被害人，經列為重大通緝要犯，並於逃亡海外返國後再度組織犯罪集團，共同持有數量多且殺傷力強大的槍械，公然強擄數名被害人勒索鉅額贖款、持槍、縱火示威，又數度與警方對峙、任意投擲彈藥，犯行造成被害人死亡，嚴重危害公眾安全及社會安全，且無和解或賠償相關紀錄，仍有繼續教化的必要。

針對矯正署指他未能與被害人和解或賠償一事，張錫銘則強調，他曾二度循修復式司法模式，請求台南地檢署協助與被害人或家屬聯絡，但檢方回文指聯絡不到人，他也沒有辦法。