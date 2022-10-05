桃園地檢署檢察長俞秀端5日接受桃園廣播電台節目專訪，強調「積極嚴查賄選 乾淨好選風」，並說明近期檢調單位強力查賄的各類賄選型態與案例， 同時錄製國台語反賄選宣導，提醒候選人與民眾，選舉不買票、 不賣票，並鼓勵民眾踴躍檢舉買賣選票等不法情事，杜絕賄選歪風。

檢察長俞秀端除了分析本轄的選舉情勢及檢調查察賄選的狀況外，同時也講述許多曾經發生的賄選案例，透過與主持人如楓的互動對話，讓聽眾了解到賄選的手法及多樣性， 並提醒聽眾檢舉賄選五要訣：「接、保、打、訴、定」-「接」 近買票者、「保」存相關證據、「打」檢舉電話、起「訴」及判決確「定」領取獎金，同時更提及桃園地檢署此次運用 Line 的可近性，設立查察賄選官方 Line，呼籲民眾將檢舉情資直接提供給檢察官，成為捍衛乾淨選舉、形塑清廉民主的勇士尖兵，攜手共創美好家園!

俞秀端感謝桃園廣播電台專訪，透過空中廣播讓聽眾可以知道近期檢調單位強力查賄的各類賄選型態與案例及檢舉賄選的管道及要訣，更感謝桃園廣播電台主持人所安排的彩蛋-桃園廣播電台在選舉結束前將持續播放桃園地檢署查賄反賄的宣導帶。

另外俞秀端親自錄製的國、台語《檢察長的叮嚀》反賄播放帶，即日起將隨著桃園市政府環境清潔大隊的清潔車，透過每日穿梭在全市每一個角落的垃圾清運車穿插播放，不斷的呼籲民眾，如發現賄選情資，可立即撥打 0800-024-099 檢舉專線或掃描地 檢署查賄 QR code，或透過 Line 與檢察官直接對話，或將檢舉情資立即傳給地檢署，方便迅速且絕對保密。