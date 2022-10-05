現任台中直轄市總工會理事長，也是全國性的台灣總工會理事長花錦忠讚盧秀燕是最照顧勞工的市長。（盧秀燕總部提供／張亦惠台中傳真）

盧秀燕工會後援會5日在盧秀燕競選總部舉辦成立大會。（盧秀燕總部提供／張亦惠台中傳真）

盧秀燕工會後援會5日在盧秀燕競選總部舉辦成立大會，盧秀燕因秉持市政優先，委請競選總幹事吳瓊華、顏文正代表接待。現任台中直轄市總工會理事長，也是全國性的台灣總工會理事長花錦忠表示，他對盧秀燕市長用心照顧勞工朋友的印象深刻，是最照顧勞工的市長。

顏文正表示，市長經常處理公務到三更半夜，對市政的熱情會感染支持者，如同現場的大家一樣特別熱情，感謝大家對市長的支持，盧市長經營市政有成績，照顧好市民朋友、照顧好勞工朋友，就是我們的勝利方程式。

吳瓊華提到，盧市長團隊與工會一直是夥伴關係，看到現場好多老朋友，也回憶起前些日子疫情嚴峻，勞工朋友在工作場所承擔染疫風險，仍持續為市民提供服務，令人敬佩，而市長積極採購快篩，免費發放給勞工，也是透過工會幹部發放，大家在各自的角色上相挺，如同一個大家庭，今年一定要出來投票，幫忙拉票，挺我們的「家己人」

花錦忠指出，盧市長上任後推動市府補助勞工健檢，是對基層勞工最直接的支持，勞工朋友感恩在心，盧秀燕市長身段柔軟，超強的親和力，每次到勞工朋友的活動都是90度向勞工朋友敬禮，是最照顧勞工的市長，不只要自己去投票，還要相揪親戚朋友，支持盧市長把勞工照顧得更好。