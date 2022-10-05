盧秀燕工會後援會5日在盧秀燕競選總部舉辦成立大會，盧秀燕因秉持市政優先，委請競選總幹事吳瓊華、顏文正代表接待。現任台中直轄市總工會理事長，也是全國性的台灣總工會理事長花錦忠表示，他對盧秀燕市長用心照顧勞工朋友的印象深刻，是最照顧勞工的市長。
顏文正表示，市長經常處理公務到三更半夜，對市政的熱情會感染支持者，如同現場的大家一樣特別熱情，感謝大家對市長的支持，盧市長經營市政有成績，照顧好市民朋友、照顧好勞工朋友，就是我們的勝利方程式。
吳瓊華提到，盧市長團隊與工會一直是夥伴關係，看到現場好多老朋友，也回憶起前些日子疫情嚴峻，勞工朋友在工作場所承擔染疫風險，仍持續為市民提供服務，令人敬佩，而市長積極採購快篩，免費發放給勞工，也是透過工會幹部發放，大家在各自的角色上相挺，如同一個大家庭，今年一定要出來投票，幫忙拉票，挺我們的「家己人」
花錦忠指出，盧市長上任後推動市府補助勞工健檢，是對基層勞工最直接的支持，勞工朋友感恩在心，盧秀燕市長身段柔軟，超強的親和力，每次到勞工朋友的活動都是90度向勞工朋友敬禮，是最照顧勞工的市長，不只要自己去投票，還要相揪親戚朋友，支持盧市長把勞工照顧得更好。
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