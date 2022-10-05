雲南消防微信公眾號5日通報，十一期間在外遊玩需注意所處環境，切勿因景色宜人到河床泥沙處參觀拍照，一旦遇到危險不要盲目施救，應及時撥打報警電話求助。2日 16時17分，雲南麗江玉龍縣消防救援大隊金川路站獲報，乾河壩牛奶湖有兩名遊客不慎陷入河床泥沙中，無法脫困。消防救援人員迅速出動2車10人趕往現場。

消防救援人員抵達現場後，發現兩名被困人員下半身深陷河床泥沙，因自身過度掙扎，和其餘遊客前期施救不當（往被困人員周邊澆灌少量礦泉水後，又在其周圍反復踩踏使泥沙更加鬆軟），導致被困人員越陷越深。

長時間被困，兩名人員均已出現體力不支，情況十分危急。施救同時，天空下起小雨，淤泥形成沼澤流沙態勢，為救援增加了難度。指揮員立即制定營救方案，在兩名被困人員身下鋪設抬板，分別在其腰間繫上安全繩，延緩其下沉趨勢。

救援人員三人一組，嘗試使用鋤頭挖掘，和液壓工具組擴開施救空間無果後，只得以跪、趴的姿態，徒手挖開淤泥，救援人員為被困者提供大衣保暖和食物保障，同時不斷安撫被困人員情緒，現場醫護人員，為其沖泡葡萄糖及時補充能量。

天色漸晚，氣溫驟降，徒手挖掘使得消防救援人員體力迅速下降，指揮員當即決定，向指揮中心提請麗水路特勤站派出2車11人增援。增援到場後，重新制定營救方案，為被困者周圍鋪設木板，擴大施救空間及受力面積，利用機動泵抽取附近水源，注入被困人員腿部周圍，充分稀釋淤泥，成功將被困人員救出並將其轉移至安全位置，交由醫護人員進行下一步救治。