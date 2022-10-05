央行總裁楊金龍上週於立法院答詢時提及外匯管制，至今餘波盪漾，央行今天三度滅火，發布新聞稿強調28日亞洲股市均呈下跌與央行無關，主要反映聯準會鷹派立場及蘋果下修產量等因素。

楊金龍9月27日於立法院答詢時，被問及若兩岸局勢緊張，短期外資大量撤出1000億美元，央行如何因應；他表示，若發生短期大量撤出，央行可以進行資本管制。

楊金龍一席話被解讀為央行可能祭出外匯管制，震驚市場，央行只好頻頻滅火，除了28日發布新聞稿說明當日情境、闡述立場，楊金龍29日也在立法院業務報告時喊話「我任內不會實行外匯管制」。

時隔一週，央行今天再度發布新聞稿澄清28日台股大跌與楊金龍言論無關；央行動作頻頻，顯見外匯管制一詞確實觸及市場的敏感神經。

央行今天發布新聞稿強調，28日台股下跌與楊金龍於立法院總質詢的詢答內容無關，並做出5點說明。

首先，9月28日並非只有台股下跌，亞洲股市均下跌，其中以香港恆生指數下跌3.4%，跌幅最大，台灣股市跌2.6%與南韓股市跌2.5%相近。

第二，當日亞股下跌，主要是反映3大因素，一是美國聯準會傾向加速緊縮貨幣政策，不利風險性資產，二是俄烏戰爭地緣政治風險上升；三是蘋果公司下修主力產品iPhone的產量規劃 。

第三，台灣股市於9月28日開盤後，9點10分前呈現上揚，而後受到上述3項因素及香港恆生指數開盤跳空下跌0.9%拖累，呈現走跌，中午過後，台股指數跌幅擴大。

第四，新加坡、日本及南韓股市開盤後均呈現盤整，隨後也受前述3因素及港股開盤跳空下跌0.9%的影響而下跌。

第五，當日中午12時左右，人民幣對美元盤中貶破7.2關卡，也導致香港恆生指數及中國上證指數跌幅擴大。（編輯：潘羿菁）1111005