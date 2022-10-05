台中港科技產業園區5日舉行矽甲烷(SiH4 )洩漏災害演練。（加工出口區管理處中港分處提供）

台中港科技產業園區5日舉行矽甲烷(SiH4 )洩漏災害演練，模擬司機插取SiH4 Y鋼缷貨時，因發生地震造成Y鋼晃動掉落地上，導致瓶閥接頭處洩漏起火，過程相當逼真。主辦單位指出，透過演練，期使一旦災害發生時，能發揮立即應變機制，減少災害損失。

科技產業園區中部園區職業安全衛生促進會（共計69家中區科技產業園區廠商會員）今日上午於台中港科技產業園區台灣愛思開新材料公司辦理矽甲烷氣體運送緊急應變防災演練。

現場模擬司機在插取SiH4 Y鋼缷貨時，因發生地震造成Y鋼晃動掉落地上，造成瓶閥接頭處洩漏起火。由於矽甲烷為一無色、會與空氣反應、有窒息性影響，與空氣接觸會自燃，燃燒時會釋放出未結晶SiO2濃煙。

演練項目包括廠商啟動初期應變，實施通報、初期管制；傷者緊急救護演練；實施搶救水線布置、消防隊進廠支援及矽甲烷搶救演練；鄰廠戒備、啟動臺中港園區關鍵人員（168人）應變警示通知（一呼百應系統）。

加工出口區管理處中港分處表示，台中港園區區域聯防組織，除平時會員廠商進行職業安全衛生宣導交流及訓練外，每年定期實施緊急應變演練，發揮聯防組織應變，除可掌握並充分利用救災資源，減少災害損失，並保障作業勞工安全與健康外，聯防組織更可達到敦親睦鄰之效，同時於災害發生時，促進台中港科技產業園區事業單位間合作關係。

參與單位包括加工出口區管理處中港分處（包括汙水處理廠）、科技產業園區中部園區聯防廠商、台中港務消防隊、保警第二總隊第三大隊第三中隊中港分隊協助；環保署毒物及化學物質局中區環境事故專業技術小組、經濟部工業局中區工業區管理處等單位參與，期間並藉由通訊媒體擴大會員廠商參與率，使活動順利完成並達到最高效益。