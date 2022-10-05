德國聯邦統計辦公室周三公布的數據顯示，德國八月進口成長明顯超出預期，為月增3.4%；出口增長也小幅優於預期，為月增1.6%。
據路透調查的預測，德國進口和出口的月增率皆為1.1%。
八月多數的進口是來自於中國，商品價值高達154億歐元，較前一個月增加了2.2%。
統計辦公室稱，經季節性因素調整後，德國的貿易順差為12億歐元(約合12億美元)，遠低於40億歐元的順差預測。
德國聯邦統計辦公室周三公布的數據顯示，德國八月進口成長明顯超出預期，為月增3.4%；出口增長也小幅優於預期，為月增1.6%。
據路透調查的預測，德國進口和出口的月增率皆為1.1%。
八月多數的進口是來自於中國，商品價值高達154億歐元，較前一個月增加了2.2%。
統計辦公室稱，經季節性因素調整後，德國的貿易順差為12億歐元(約合12億美元)，遠低於40億歐元的順差預測。
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