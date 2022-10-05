俄羅斯總統普丁，稍早簽署了4件關於批准頓涅茨克和盧甘斯克人民共和國以及扎波羅熱和刻松（赫爾松）地區加入俄羅斯聯邦的條約，相關文件已公佈。

據俄國塔斯社5日報導，相關條約於9月30日在莫斯科簽署。根據條約內容，聯邦新的邊界將在條約正式簽訂後才會生效，也就是今日。並將按照俄羅斯法律，在新地區領導人選舉之前，他們將由普丁任命的臨時官員領導，地區議會選舉將於2023年9月在一個投票日舉行。

BREAKING NEWS: Putin signs law annexing 4 regions of Ukraine https://t.co/kvWdQnhnDj — Fox News (@FoxNews) October 5, 2022

新的地區將在過渡期的框架內進行整合，過渡期將持續到2026年，2023年結束前當地還能接受烏克蘭貨幣格里夫納(Hryvnia)流通，之後俄羅斯盧布將成為這些地區的流通貨幣。新地區原先的武裝力量（2個獨立共和國的民兵）將納入俄羅斯軍隊，原先2共和國與俄羅斯聯邦憲法相抵觸的法律部分，包括死刑在內，相關法律不再適用。

根據法律規定，從新地區加入俄羅斯聯邦起至2026年1月1日止，將有一個過渡期。這4個地區的俄羅斯聯邦公民將獲得所有就業相關保障。先前頓涅茨克人民共和國、盧甘斯克人民共和國、和烏克蘭政府簽發的教育文件（文憑），以及確認公民身份、工作經驗、領取養老金、社會和醫療援助的權利的文件，將獲得承認，至2023年6月1日前，將在上述權益中建立俄羅斯聯邦執行機構的分區，而在過渡期間，還將成立檢察機構，並確保俄羅斯聯邦司法系統的運作。

此外，還包含金融、借貸以及多項專案優惠、利率等，土地所有權的讓渡的相關信息等等。