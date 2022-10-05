民進黨宜蘭縣議員陳俊宇表示，希望宜蘭縣長林姿妙在縣政總質詢的那4天銷假回議會備詢，不要逃避、剝奪議員的質詢權。（吳佩蓉攝）

國民黨宜蘭縣議員黃浴沂說，不要用雙重標準看待縣長請假、抵制法令。（吳佩蓉攝）

民進黨縣宜蘭縣議員陳文昌說，請林姿妙尊重議會、縣民，常說遭政治迫害，電視有直播，趁機會公開說清楚不是更好！（吳佩蓉攝）

宜蘭縣議會今（5日）在定期會中討論，對於縣長林姿妙請假有無異議，民進黨宜蘭縣黨團認為林不要逃避，剝奪議員質詢權；國民黨宜蘭縣黨團則回嗆，不要用雙重標準看待縣長請假、抵制法令；藍綠吵翻天，對此，議長張建榮逕宣布「請假都是合理合法，到此結束，散會」，張會後怒批綠營「惡質」、「鴨霸」。

宜蘭縣議會9月27日至10月26日為第8次定期大會，縣長林姿妙總質詢排定10月13日至19日；但縣政府發函議會，縣長林姿妙於10月3日至11月25日請假，未能列席議會，請假期間議會相關議程由副縣長林建榮代理出席。

民進黨團表示，對於縣長請假表示尊重，希望縣長能重視民意，在縣政總質詢的那4天銷假回議會備詢，不要逃避、剝奪議員的質詢權，強調宜蘭縣自己管好最重要，全台灣都在看宜蘭縣這麼漏氣，縣長讓人起訴、縣議會備詢又不出席，相當不合理。

民進黨縣議員陳文昌說，請林姿妙尊重議會、縣民，常說遭政治迫害，電視有直播，趁機會公開說清楚不是更好！議長張建榮回應，如要備詢的人，11月28日再開臨時會；陳文昌嗆，「議長，你頭殼是怎樣？」如要11月28日質詢，那林姿妙都不用來了，籲議長不要偏頗、要公道，都排定好的議程，沒理由不出席。

張建榮表示，縣議會為民主聖地，就是拿出來大家討論，雖各說各有理，但民進黨一定是要搞到讓林姿妙落選，國民黨一定是維護林的，張怒轟陳，「你有甚麼目的啦！你要尊重我，我國民黨一定支持國民黨」、「你要打架喔」、「你大尾喔」等，整個議場鬧轟轟、爭執不停。

張建榮會後怒批民進黨議員「惡質」、「鴨霸」，在議會開議第一天就在議事大廳拉起貪汙的捲軸，把議事殿堂當政治手段的秀場，真正目的是要讓林姿妙落選，不是真的質詢問政，人家林縣長為什麼不能依法請假？目前林姿妙的案子已交由司法審查，民進黨不必刻意拿到議會作文章。