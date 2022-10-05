嘉義市首屆幼兒園運動會，小朋友組隊參賽。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市首屆幼兒園運動會，小朋友擲標鎗。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市首屆幼兒園運動會，小朋友立定跳遠。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市首屆幼兒園運動會，小朋友跑大隊接力。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市首屆幼兒園運動會5日在東區體育館登場，有30所幼兒園所、共459名可愛的小萌娃參加障礙跑、兒童標槍、立定跳遠、大隊接力等4項競賽，市長黃敏惠鼓勵透過運動來增進親子感情，並從小養成孩子運動的興趣，促進健康。

市府教育處表示，首屆幼兒園運動會帶引孩子從運動中培養團體合作、協調、體育運動的素養，有別於親子趣味競賽活動，此次是競賽型活動，因而參照奧運的田徑項目規畫了障礙跑、兒童標槍、立定跳遠、大隊接力共4個賽項，分名次頒獎，同時發給每名選手參加證書作為鼓勵及紀念。

有30所幼兒園組隊參加，大班幼兒是主力選手，老師帶領孩子參與比賽，小朋友在場內跑、跳、擲，充滿活力，專注比賽的模樣非常可愛逗趣，在場邊家長及老師則賣力喊「加油」，現場氣氛歡樂又緊張，熱鬧又溫馨。

黃敏惠表示，看到孩子們認真專注又可愛的表現，努力籌辦這次運動會的各單位辛勞都值得了，透過運動會來鼓勵、培育孩子的運動精神、活力及展現才能，就是「教育決定人才、人才決定未來」，這就是嘉義市的未來式。

市府教育處長林立生說，嘉義市中小聯運剛結束，選手們在運動場上的表現令人感動，期待幼兒園運動會也帶給孩子感受運動賽事的感動，老師與家長陪伴孩子從小培養運動的素養。